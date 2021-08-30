Путин выразил соболезнования МОК в связи с кончиной Жака Рогге

Жак Рогге скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Он выразил соболезнования в связи с кончиной его предшественника Жака Рогге.

Как стало известно 30 августа, экс-глава МОК Жак Рогге скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Сайт kp.ru писал, что будучи главой олимпийского движения с 2001 по 2013 годы, он успешно продолжал реформы, начатые его предшественником Хуаном Антонио Самаранчем. Именно Рогге в июле 2007 года в Гватемале достал из конверта лист бумаги с надписью “Sochi 2014”, огласив победителя в борьбе за право принять зимние Олимпийские игры.

“Президент направил телеграмму господину (Томасу) Баху - президенту Международного олимпийского комитете, где выразил соболезнования в связи с кончиной его предшественника, господина (Жака) Рогге”, - рассказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.