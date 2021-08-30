Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика30 августа 2021 14:18

Аналитик спрогнозировала курс доллара на сентябрь 2021 года

Для рубля не ожидается сильных потрясений
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аналитик спрогнозировала курс доллара на сентябрь 2021 года

Аналитик спрогнозировала курс доллара на сентябрь 2021 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова спрогнозировала, как будет меняться курс доллара в сентябре 2021 года. По ее мнению, рубль перешел к символическому росту после небольшого.

Первый осенний месяц обещает обойтись без неожиданных потрясений, но будет насыщенным на события, которые окажут влияние на рубль.

- С вероятностью в 75% на сентябрьском заседании российский Центробанк поднимет ключевую ставку еще на 25-50 базисных пунктов, - прогнозирует аналитик.

Это поможет укрепить курс рубля, так как прозрачность курса Центробанка обеспечивает стабильность российской валюты.

В текущий момент нефть марки Brent стоит около 73 долларов и выглядит вполне сильным. Но в сентябре может произойти коррекция в сторону понижения – до 65–75 долларов за баррель.

- Влияние на рубль так же окажет инфляция. В сентябре она будет самой низко с начала текущего года. Для рубля стабильная инфляция — хорошая новость. Курс доллара в сентябре будет двигаться в диапазоне 73–75 руб., евро — 86–88 рублей, — заключила Анна Бодрова в беседе с ФАН.

Тем временем, уже к концу этого года ставки по ипотечным и потребительским кредитам могут подскочить вверх.По оценкам экспертов, ипотека может вырасти до 9% годовых, а потребительские кредиты — до 22%, сообщает Свободная пресса.