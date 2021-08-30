Аналитик спрогнозировала курс доллара на сентябрь 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова спрогнозировала, как будет меняться курс доллара в сентябре 2021 года. По ее мнению, рубль перешел к символическому росту после небольшого.

Первый осенний месяц обещает обойтись без неожиданных потрясений, но будет насыщенным на события, которые окажут влияние на рубль.

- С вероятностью в 75% на сентябрьском заседании российский Центробанк поднимет ключевую ставку еще на 25-50 базисных пунктов, - прогнозирует аналитик.

Это поможет укрепить курс рубля, так как прозрачность курса Центробанка обеспечивает стабильность российской валюты.

В текущий момент нефть марки Brent стоит около 73 долларов и выглядит вполне сильным. Но в сентябре может произойти коррекция в сторону понижения – до 65–75 долларов за баррель.

- Влияние на рубль так же окажет инфляция. В сентябре она будет самой низко с начала текущего года. Для рубля стабильная инфляция — хорошая новость. Курс доллара в сентябре будет двигаться в диапазоне 73–75 руб., евро — 86–88 рублей, — заключила Анна Бодрова в беседе с ФАН.

Тем временем, уже к концу этого года ставки по ипотечным и потребительским кредитам могут подскочить вверх.По оценкам экспертов, ипотека может вырасти до 9% годовых, а потребительские кредиты — до 22%, сообщает Свободная пресса.