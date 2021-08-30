Учеников одиннадцатых классов в 2021 году ждет пять тем для декабрьского сочинения

Сочинение может стать возрождением традиции, существовавшей в советское время
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В декабре 2021 года российские 11-классники будут писать традиционное итоговое сочинение. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, между какими темами смогут выбрать школьники.
Учеников выпускных классов ожидают пять тематических направлений: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и Наказание – вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня", "Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина".
Как напомнил Кравцов, сочинение нельзя проигнорировать. Оно является допуском к участию в едином государственном экзамене.
“Это возрождение хорошей традиции, которая была в советское время”, - заявил министр на брифинге о готовности системы образования к началу учебного года.
Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все школы России должны быть готовы принять учеников 1 сентября. Безопасность учащихся должна быть обеспечена, в том числе, в вопросах санитарных норм в связи с борьбой с коронавирусом.