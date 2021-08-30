Центр "Вектор": вакцину от коронавируса в виде спрея планируют зарегистрировать в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина от коронавирусной инфекции в виде капель в нос может стать доступной осенью следующего года. Такое заявление сделал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, указав на необходимость провести клинические испытания.

«Формат вакцины в виде назального спрея также исследуется сегодня во многих лабораториях мира … с учетом необходимости проведения клинических исследований я полагаю, что это перспектива следующей осени», - заявил специалист в понедельник, 30 августа, в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Ранее сообщалось, что Центр им. Гамалеи собирается выйти на клинические испытания собственного препарата такого типа в конце 2021 - начале 2022 года и зарегистрировать его в 2022-м.

Напомним, сегодня, 30 августа, НИИ гриппа сообщил о завершении доклинических исследования собственной вакцины от коронавируса. Ученые планируют до нового года начать исследования препарата с участием добровольцев.