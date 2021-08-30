С 1 сентября 2021 года в российских школах начнут поднимать государственный флаг

Церемонию поднятия российского флага введут в школах с 1 сентября. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

С 1 сентября 2021 года в российских школах начнут внедрять новую традицию - поднятия государственного флага. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что эта церемония должна проходить без формализма.

- Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага, - сказал министр на брифинге о готовности системы образования к началу учебного года.

Ранее эту идею обсудили с президентом России Владимиром Путиным. Воспитатель детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" рассказал о традиции "Артека" поднимать флаг России и предложил то же самое делать в школах.

Президент поддержал инициативу и добавил, что во многих странах такая традиция уже есть. Путин отметил, что нужно разработать единый общегосударственный стандарт.