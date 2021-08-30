Производители жвачки выделят около 14 млн долларов на очистку городов Британии

На очистку британских городов от жвачки выделят 14 млн долларов Фото: REUTERS

Производители жевательной резинки выделят до 10 млн фунтов стерлингов или 13,7 миллиона долларов на очистку городов Великобритании от жвачки в течение пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны окружающей среды.

Средства направят на очистку исторических мест от жвачки, а также проведение мероприятий, мотивирующих людей не выбрасывать жевательные резинки на улицу.

- Пятна от выброшенной жевательной резинки - это бедствие для наших городов и поселков, на которое ежегодно тратятся миллионы фунтов стерлингов налогоплательщиков, — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что на очистку городов от жвачки тратится около 10 млн долларов. Как выяснила компания Keep Britain Tidy, почти 87% улиц Англии испачканы жвачкой.

В 2019 году министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил журналистам, что в Штатах решили ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. По словам главы американского Минздрава, специалисты вверенного ему ведомства приступили к разработке документа, который предписывает изъять из всех магазинов страны курительные смеси "с мятными и ментоловыми ароматами, а также с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя". Он уточнил, что запрет не затронет только вейпы со вкусом обычного табака.