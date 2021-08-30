Комика Мирзализаде депортируют из России, если он не покинет страну добровольно

Его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц Фото: Инстаграм

МВД депортирует из России комика Идрака Мирзализаде, если он самостоятельно не покинет территорию страны. Такое решение было принято после того, как пребывание гражданина Белоруссии в России было признано нежелательным на пожизненный срок.

Мирзализаде был участником программы “Разгоны” в марте 2021 года. В ходе выступления он рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры, и грубо пошутил о русских. После этого комик был арестован на 10 суток по статье о возбуждении межнациональной вражды. А 30 августа в МВД сообщили, что его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц.

Правоохранители признали нахождение Идрака в России нежелательным на пожизненный срок. Закон “О порядке выезда в РФ и въезда в РФ” предусматривает, что в данном случае иностранец “обязан выехать из Российской Федерации”. В противном случае его ждет депортация, пишет ТАСС со ссылкой на источники в МВД.