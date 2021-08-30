Двухлетняя девочка умерла от удара током после прикосновения к зарядке телефона

Девочка из Бразилии погибла от удара током после прикосновения к зарядному устройству Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двухлетняя девочка погибла от удара током после прикосновения к зарядке телефона. Трагический случай произошел в бразильском муниципалитете Эрере.

Сара Альвес де Альбукерке случайно дотронулась до зарядного устройства у себя дома. Девочка получила сильный удар током, и ее доставили в больницу. Врачи сделали все возможное, однако спасти малышку не удалось, пишет The Mirror.

Сейчас полицейские расследуют все обстоятельства произошедшего. Пока непонятно, был ли телефон подключен к зарядке и было ли устройство изготовлено известным брендом.

Мэр города Эммануэль Гомес Мартинс выразил соболезнования семье девочки.

- Правительство Эрере выражает глубочайшее сожаление о гибели Сары Альвес де Альбукерке, - написал он в своем Facebook.

Это далеко не первый случай смерти от удара током. Только за последний год в Бразилии зафиксировали 355 таких инцидентов.

В прошлом году похожий случай произошел в Таиланде. Там 32-летний мужчина скончался в собственной кровати во время игры в мобильный телефон. Приехавшие на место полицейские заявили, что он умер от удара током.