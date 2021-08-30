Осужденная на 1,5 года пресс-секретарь Навального покинула Россию. Фото: ШИПЕНКОВ Максим/ТАСС

Осужденная на полтора года ограничения свободы пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию.

- Она вылетела из России в одно из сопредельных государств, — цитирует свой источник в правоохранительных органах ТАСС.

Дополнительной информации об этом пока нет. Адвокат Ярмыш Вероника Полякова также не смогла прокомментировать отъезд своего клиента.

"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что пресс-секретарь Навального направилась в Хельсинки.

Напомним, в середине августа 2021 года Кира Ярмыш была признана виновной в призывах к нарушению санитарных правил в ходе несанкционированной акции в столице, прошедшей в январе 2021. Ярмыш в течение полутора лет было запрещено участвовать в митингах, покидать место жительства после 22:00 и менять его без уведомления инспекторов. Кроме того, Ярмыш было запрещено выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.