Верховный суд отказался запрещать продажу iPhone в России по иску изобретателя

Для суда была проведена техническая экспертиза Фото: REUTERS

Верховный суд рассмотрел обращение россиянина Арташеса Икономова, который утверждал, что iPhone с функцией "экстренный вызов-SOS" нарушает его исключительные права на такое же изобретение. Ранее он запатентовал мобильный телефон с экстренной связью, который может в случае ЧП отправить сообщение службе спасения.

Икономов через суд требовал запретить продажу айфонов с функцией экстренного вызова в России. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону Apple. Верховный суд также согласился с их выводами, сообщается в документе на сайте банка судебных решений.

Техническая экспертиза, проведенная для суда, показала, что в смартфоне Икономова “не используется каждый признак полезной модели, содержащийся в патенте” - там нет функции отправки голосового сообщения и выбора режимов активации экстренной связи. Так что факт исключительных прав на изобретение не подтвердился.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минцифры проверит, соблюдает ли компания Apple нормы закона о предустановке российского софта на iPhone. Он начал работать с 1 июля 2021 года и подразумевает, что должностным лицам и компаниям грозит штраф за продажу ими компьютеров и смартфонов без предустановленного на них российского программного обеспечения.