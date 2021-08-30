Украинский параолимпиец отказался фотографироваться с российскими спортсменами

Бегун из Украины отказался фотографироваться с российскими спортсменами. Фото: скриншот видео

Участник Паралимпийских игр в Токио украинский бегун Игорь Цветов отказался фотографироваться вместе со спортсменами из России.

Цветов занял второе место на соревнованиях по бегу на дистанции в 100 метров. Россиянин Дмитрий Сафронов стал лидером забега, а Артем Калашян завоевал "бронзу".

На церемонии награждения украинец отказался фотографироваться россиянами. В итоге Сафронов и Калашян сфотографировались вдвоем.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в разговоре со Sport24 заявил, что власти Украины запугивают своих атлетов. По мнению политика, Цветов отказался от фотографии, чтобы не быть "заклеванным" на родине.

Ранее появилась информация, что Министерство обороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее фото, где она обнимается с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины. В Минобороны страны заявили, что Россия может использовать подобные снимки как "информационно-психологическую пушку".