Вирусолог призвал студентов проверяться на COVID-19 при малейших признаках болезни

Тимаков призвал тестировать студентов и старшеклассников на коронавирус при малейших признаках болезни Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что студентов и старшеклассников необходимо тестировать на коронавирусную инфекцию при малейших проявлениях болезни.

- Тестирование старшеклассников и студентов, если у них есть малейшие проявления (инфекции) - боль в горле, насморк, расстройство стула, должно проводиться обязательно, — сказал он в эфире телеканала "Москва 24".

Специалист рассказал, что студенты и старшеклассники выделяют то же количество вируса, что и взрослые, поэтому представляют потенциальную опасность друг для друга и для окружающих.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что ведомство рекомендует восстановить в школах регулярные медосмотры детей. По его словам, большинство регионов страны уже возобновили профилактические медицинские осмотры, приостановленные из-за пандемии коронавируса. Там же он рассказал, что в России за все время пандемии более 500 тысяч школьников заразились коронавирусом. Дети и подростки находятся в группе риска по развитию тяжелых форм ковида, именно поэтому следует уделять их состоянию здоровья особое внимание.