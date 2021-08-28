Минздрав рекомендует восстановить регулярные медосмотры школьников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что ведомство рекомендует восстановить в школах регулярные медосмотры детей.

По его словам, большинство регионов страны уже возобновили профилактические медицинские осмотры, приостановленные из-за пандемии коронавируса

- На время covid-19 приостанавливалось проведение медосмотров обучающихся. Но уже многие регионы восстановили проведение профилактических осмотров, и эта работа должна быть вне всякого сомнения продолжена, - заявил Салагай во время своего выступления на Общероссийском родительском собрании.

Там же он рассказал, что в России за все время пандемии более 500 тысяч школьников заразились коронавирусом. Дети и подростки находятся в группе риска по развитию тяжелых форм ковида, именно поэтому следует уделять их состоянию здоровья особое внимание.

На 1 сентября вход в школу будет сделан по частям. Вначале придут ученики старших классов, а затем и младшие. У всех детей будут измерять температуру.