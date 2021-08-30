Белый дом: Байден выступит с заявлением по Афганистану в ближайшие дни

В Белом доме сообщили, что Джо Байден выступит с заявлением по Афганистану в ближайшие дни Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в ближайшие дни обратится к американцам по ситуации в Афганистане.

- Вы (журналисты) и американская общественность можете ожидать, что президент выступит в ближайшие дни, — заявила Псаки.

При этом она не назвала конкретную дату или тему выступления. Тогда же Псаки сообщила, что Байден разрешил командирам мстить представителям группировки ИГИЛ* за смерть американских военных в результате недавних терактов в Кабуле.

Напомним, по меньшей мере пять ракет были выпущены утром в понедельник, 30 августа, по территории аэропорта афганской столицы. Согласно приведенным данным, несколько ракет были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны (ПВО) США. Источник издания также сообщил, что жертв со стороны США нет, однако, как он сообщил, все может измениться. Чуть позже появилась информация, что одна из выпущенных ракет упала на территории аэропорта. Ответственность за удары взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

*Запрещенная в России террористическая организация