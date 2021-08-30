Одна из ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, попала на его территорию Фото: REUTERS

Одна из пяти ракет, выпущенных утром в понедельник, 30 августа, в направлении международного аэропорта Кабула, упала на территории воздушной гавани.

Как передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в радикальном движении «Талибан»*, ракеты были выпущены с севера Афганистана. Какая именно сила выпустила данная ракеты, на данный момент не уточняется.

Напомним, накануне агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что по меньшей мере пять ракет были выпущены утром в понедельник, 30 августа, по территории аэропорта афганской столицы. Согласно приведенным данным, несколько ракет были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны (ПВО) США. Источник издания также сообщил, что жертв со стороны США нет, однако, как он сообщил, все может измениться.

Как писал сайт kp.ru, сотрудники администрации США проинформировали американского лидера Джо Байдена о ракетной атаке около аэропорта Кабула.

*Запрещенная в России террористическая группировка