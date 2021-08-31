Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Байденом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Их переговоры состоятся 1 сентября.

- Прибыли в Вашингтон по приглашению Байдена. Впереди - обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной, - написал украинский лидер в посте в Инстаграм.

Как писал сайт kp.ru, Зеленский во время официального визита будет находиться в Вашингтоне в период с 31 августа по 1 сентября включительно. После этого украинский лидер намерен отправиться в Калифорнию.

Что касается встречи Байдена и Зеленского, то она пройдет в Белом доме. Основные составляющие переговоров уже распланированы и согласованы обеими сторонами.

Напомним, накануне депутат Верховной рады пошутил, что визит Зеленского в США под угрозой срыва из-за уснувшего на переговорах американского президента Джо Байдена.