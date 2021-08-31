Аналитики заявили, что в России начали падать цены на жилье Фото: Мария ЛЕНЦ

В России впервые в 2021 году начали снижаться цены на жилую недвижимость, сообщили участники рынка.

В июле 2021 средняя цена квадратного метра в новостройках в Омске упала на 1,5%, в Челябинске – на 1%, Перми – на 0,6%, Уфе – на 0,4%, рассказал директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Кроме того, снижение цен зафиксировано агентством недвижимости «Метриум» в Москве. Так, квадратный метр на первичном рынке в Юго-Восточном административном округе подешевел в июле 2021 на 1,5%, передают «Известия».

Согласно данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в столице в прошлом месяце упала и средняя стоимость квадратного метра, и средняя стоимость лота: с 349 тысяч рублей до 348 тысяч и с 22 миллионов рублей до 21 миллионов соответственно. Как считает управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, цены могли снизиться на фоне выход нового объема предложений по более низкой стоимости или точечных скидок, предлагаемых строительными компаниями в менее выгодных проектах.

По мнению аналитиков «Метриума», в августе 2021 средняя цена квадрата в массовых новостройках Москвы может упасть на 1,7%.

Как писал сайт kp.ru, ранее эксперты рынка недвижимости спрогнозировали рост спроса на жилье осенью 2021 года.