Доктор биологических наук объяснила опасность лихорадки Западного Нила для человека

Комары-разносчики болезни могут появиться в России уже предстоящей осенью Фото: Shutterstock

В Роспотребнадзоре предупреждают, что предстоящей осенью в России могут появиться комары-разносчики лихорадки Западного Нила.

Кровососущие любят теплый и влажный климат, а из-за обилия осадков в 2021 году среда для них будет максимально благоприятная.

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Людмила Ганушкина объяснила, чем опасна вирусная инфекция для человека и когда количество вредных насекомых в регионах России пойдет на спад.

Лихорадка переносится перелетными птицами, а дальше разносится комарами, которые пьют кровь пернатых. Через укус кровососущий может заразить человека.

Особенно тревожная ситуация в южных регионах страны и на Дальнем Востоке. Болезнь хоть и опасная, но поддается лечению, главное вовремя обратиться к врачам.

- Это неприятное вирусное заболевание — с высокой температурой, ломотой в теле. В тяжелых случаях болезнь может привести к менингиту или острому вялому параличу, но они достаточно редки — от 1—5%, - говорит научный сотрудник 5-tv.ru.

В группе риска те, кто любят бывать в лесах и исследовать болотистые местности, а также дачники.

В свою очередь советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев уверен, что нашей стране не грозит нашествие комаров-разносчиков болезни.

В беседе с "Известиями" он отметил, что на территории России могут встречаться лишь единичные случаи заболевания, которые не влияют на эпидемиологическую ситуацию в целом.