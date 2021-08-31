Правительство России запустило официальный канал в Telegram

Российское правительство запустило официальный канал в Telegram Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство решило запустить официальный канал в мессенджере Telegram. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Там же отметили, что для россиян, предпочитающих узнавать о новостях через социальные сети, на канале каждый день будет публиковаться информация о принятых кабмином решениях, отчеты о мероприятиях и поездках председателя правительства Михаила Мишустина.

- В соцсетях очень много информации и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров, — отметил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

В феврале 2021 года Министерство иностранных дел России завело аккаунт в TikTok. Как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, это является данью моде.Захарова, комментируя открытие аккаунта, отметила, что завести аккаунт в TikTok было запланировано давно.