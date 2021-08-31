Аналитики объяснили, почему россияне стали терять интерес к доллару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным Банка России, россияне стали терять интерес к доллару. По итогам июня чистый спрос на иностранную валюту уменьшился на 27.%. При этом интерес к «американцу» снизился в четыре раза, а к евро- наоборот вырос в 2,6 раз.

Таким образом, закупки доллара упали до 700 миллионов долларов.

Аналитики связывают такое резкое снижение с отсутствием возможности выехать за границу.

- Рост спроса на валюту, как правило, связан либо с нестабильностью рубля, либо с сезоном отпусков, - рассуждает в беседе с газетой «Известия» президент СРО НФА Василий Заблоцкий.

При этом рубль сейчас достаточно стабилен, так что остается вторая причина. Снижение напрямую объясняется ограничениями в путешествиях.

Несмотря на открытые границы многие предпочитают оставаться дома, так как опасаются коронавирусной инфекции.

- Из-за определенных ограничений по выезду, снизился и спрос на валюту, - полагает Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал».

Валюта часто нужна для вкладов, но и здесь россияне пересматривают свою позицию. Сегодня проценты по таким накопительным счетам очень малы и поэтому граждане отказываются от данного инструмента. Вместо валютных счетов люди все чаще рассматривают инвестиции в государственные облигации.

Спекулянтам валюта тоже не очень выгодна, так как с ноября 2020 года она медленно слабеет к рублю, остается только спрос на валюту для накопления и защиты сбережений.

Ранее аналитики назвали валюты, которые не страшны кризисы. выгоднее всего хранить сбережения в швейцарском франке и японской йене, сообщает телеканал "360".