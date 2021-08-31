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Политика31 августа 2021 12:06

Лавров: Киев понимает, что вопрос Крыма закрыт

Так глава МИД РФ прокомментировал итоги саммита "Крымская платформа"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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По мнению Сергея Лаврова, Киев понимает, что вопрос Крыма закрыт

По мнению Сергея Лаврова, Киев понимает, что вопрос Крыма закрыт

Фото: REUTERS

По мнению главы Министерства иностранных дел России Сергей Лаврова, власти Украины понимают, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.

- Убежден, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт, — сказал министр на встрече с представителями национально-культурных объединений.

Так он прокомментировал итоги саммита "Крымская платформа".

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что участники саммита "Крымская платформа" приняли итоговую декларацию.Так, участники мероприятия обвинили Россию в "нарушениях и ограничении прав человека в Крыму", "милитаризации" полуострова, а также в том, что она препятствует судоходству в Черном и Азовском морях. Кроме того, участники договорились вводить новые ограничительные меры против РФ, если это понадобится. Также от Москвы потребовали предоставить полный доступ в Крым представителей Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.