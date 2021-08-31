На МКС доставлено оборудование для исследования трещин в российском модуле «Заря» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Международную космическую станцию доставили специальное оборудование для исследования трещины в старейшем российском модуле «Заря», сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«На МКС доставлено оборудование, с помощью которого наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса российского сегмента и установить, является ли то, о чем говорил В.А.Соловьев, «несквозными трещинами» или просто царапинами, нанесенными за годы эксплуатации», – написала глава госкорпорации Twitter.

Напомним, накануне в ходе обследования российского сегмента МКС космонавты нашли новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции – «Заря»

Как писал сайт kp.ru, ранее российский космонавт Владимир Соловьев заявил о высокой степени изношенности российского сегмента МКС. По его словам, 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации.