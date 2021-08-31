Мурашко: Риск смерти у переболевших коронавирусом сохраняется еще полгода

Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного COVID-19. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

У переболевших коронавирусом еще полгода сохраняется высокий риск смерти. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Пример, перенес ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти, - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что после болезни у пациентов могут появиться различные осложнения: образования тромбов, поражение нервной и сердечно-сосудистой системы.

Мурашко отметил, что именно пациентам, перенесшим COVID-19, нужно, в первую очередь, пройти углубленную диспансеризацию.

По словам министра, сейчас уже сформированы списки людей, которым предложат пройти диспансеризацию. Она стартовала в России летом.

В июле Министерство здравоохранения утвердило новый порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию. Приоритетное право на обследование получили люди, переболевшие коронавирусом.