Песков – о согласовании дорожных карт с Минском: Нужно дождаться заявлений президентов

Песков призвал дождаться заявлений Путина и Лукашенко по дорожным картам интеграции России и Белоруссии Фото: REUTERS

Говорить о согласовании дорожных карт интеграции между Россией и Белоруссией пока рано, поскольку нужно дождаться официальных заявлений президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Удалось существенно продвинуться. Насколько, как и в чем – давайте дождемся глав государств, не будем забегать вперед», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков подтвердил, что визит Лукашенко в Москву состоится 9 сентября 2021. По итогам встречи президенты проведут пресс-конференцию, сообщил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее белорусский посол в России Владимир Семашко допустил, что Путин и президент Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции во время переговоров 9 сентября 2021 года в Москве. Он отметил, что из 28 карт осталось подписать только одну.