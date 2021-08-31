Талибы* сообщили о прогрессе в переговорах с силами сопротивления в Панджшере

"Талибан"* сообщил о прогрессе в переговорах с силами сопротивления Фото: REUTERS

Представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахид сообщил о прогрессе в переговорах с силами сопротивления в Афганистане.

- Вопрос Панджшера сейчас обсуждается. Сегодня мы получили несколько сообщений. Надеемся на то, что войны не будет... и вопрос будет решен через взаимопонимание, — заявил он в ходе своей пресс-конференции в аэропорту Кабула.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщают, что переговоры значительно отличались от требований обеих сторон.

Ранее Ахмад Масуд, возглавляющий ополчение афганской провинции Панджшер, назвал условия для прекращения сопротивления движению "Талибан"*. По его словам, для этого боевики должны создать в Афганистане инклюзивное правительство. Как отметил лидер панджшерского сопротивления, оно не финансируется никакими зарубежными источниками. Вместе с тем он считает, что западные страны начали поддерживать талибов* после того, как бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

*Запрещенная в России террористическая организация