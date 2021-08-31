Лидер ополчения в Панджшере: Мы прекратим сопротивление после создания талибами* инклюзивного правительства

Ахмад Масуд Фото: REUTERS

Ахмад Масуд, возглавляющий ополчение афганской провинции Панджшер, назвал условия для прекращения сопротивления движению «Талибан»*. По его словам, для этого боевики должны создать в Афганистане инклюзивное правительство.

«Если талибы разделят власть со всеми, установят справедливость и предоставят равноправие и свободу всем жителям Афганистана, тогда я отступлю и уйду из политики», – заявил Масуд в интервью журналу Foreign Policy.

Как отметил лидер панджшерского сопротивления, оно не финансируется никакими зарубежными источниками. Вместе с тем он считает, что западные страны начали поддерживать талибов* после того, как бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Как писал сайт kp.ru, накануне силы сопротивления провинции Панджшер отбили атаку боевиков движения "Талибан"* на аванпост в западной части региона.

Ранее Масуд опроверг сообщения издания The Telegraph о своих планах сдать боевикам талибам* Панджшер.

Напомним, на прошлой неделе лидер панджшерского сопротивления призвал Россию вмешаться в ситуацию в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация