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В мире31 августа 2021 13:51

РФПИ: Словакия израсходовала все запасы "Спутника V"

Дополнительные поставки российского препарата не планируются
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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РФПИ сообщил, что Словакия израсходовала все запасы "Спутника V"

РФПИ сообщил, что Словакия израсходовала все запасы "Спутника V"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что Словакия израсходовала все запасы российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

- Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в страну в начале года. Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются, — цитирует сообщение фонда ТАСС.

В РФПИ сообщили, что в Словакии была организована политически мотивированная информационная кампания против российского препарата, хотя исследования по всему миру подтверждают высокую эффективность "Спутника V".

Ранее в Министерстве здравоохранения Словакии сообщили, что страна решила прекратить применение российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Последний день, когда жители республики смогут привиться второй дозой препарата, – вторник, 1 сентября.