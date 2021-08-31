РФПИ: Словакия израсходовала все запасы "Спутника V"

РФПИ сообщил, что Словакия израсходовала все запасы "Спутника V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что Словакия израсходовала все запасы российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

- Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в страну в начале года. Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются, — цитирует сообщение фонда ТАСС.

В РФПИ сообщили, что в Словакии была организована политически мотивированная информационная кампания против российского препарата, хотя исследования по всему миру подтверждают высокую эффективность "Спутника V".

Ранее в Министерстве здравоохранения Словакии сообщили, что страна решила прекратить применение российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Последний день, когда жители республики смогут привиться второй дозой препарата, – вторник, 1 сентября.