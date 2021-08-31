Словакия объявила о прекращении использования «Спутника V» Фото: REUTERS

Словакия решила прекратить применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», заявили в Министерстве здравоохранения страны.

Последний день, когда жители республики смогут привиться второй дозой препарата, – вторник, 1 сентября, передает ТАСС.

Напомним, 1 марта 2021 года Словакия официально зарегистрировала и одобрила для применения российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», не дожидаясь решения регулятора Европейского союза. В июне 2021 Братислава заявила, что не планирует закупать очередные партии российской вакцины. Министр здравоохранения страны Зузана Элиашова признала, что жители республики в целом теряют интерес к вакцинации от COVID-19, вне зависимости от того, какие препараты им предлагают.

Как заявляли в Российском фонде прямых инвестиций, «Спутник V» в Словакии столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации.