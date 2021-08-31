Американские военные оставили в Кабуле служебных собак

Фото: Twitter Veteran Sheepdogs of America

При эвакуации из Афганистана американские военные оставили там десятки служебных собак. Это привело к новому скандалу: зоозащитники обвинили Пентагон в жестокости и призвали как можно скорее вывезти животных из Кабула.

- Я потрясен сообщениями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет после себя храбрых американских военных служебных собак, которые будут подвергаться пыткам и убийствам от рук наших врагов, - заявил Робин Ганцерт, глава американской НКО American Humane.

Он отметил, что эти храбрые собаки выполняют такую же опасную работу, что и военные, поэтому точно не заслуживают такой участи.

Ранее Великобритания начала вывозить собак и кошек из Афганистана. Министерство обороны подтвердили эвакуацию 60 кошек и 140 собак, которые содержались там в приюте для бездомных животных.