В США заявили, что окажут экономическую помощь талибам* при соблюдении обязательств

В первую очередь США намерены сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи афганцам Фото: REUTERS

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал о возможной экономической помощи талибам* от американских властей. По его словам, решение этого вопроса будет зависеть от того, выполнит ли “Талибан”* свои обязательства по безопасной эвакуации из Афганистана американцев и их союзников.

Еще одно условие, при котором экономическая помощь возможна, это борьба с терроризмом в регионе, рассказал Салливан. Но на данный момент, подчеркнул он, США в первую очередь нацелены на оказание гуманитарной помощи непосредственно жителям Афганистана.

"Экономическая помощь будет зависеть от них. И мы посмотрим по их действиям, как мы в итоге ответим в вопросе экономической помощи”, - сказал Салливан в эфире ABC News.

Ранее kp.ru писал, что “Талибан”* заявил о поражении США в Афганистане. Как сказал представитель радикального движения Забиулла Муджахид, после ухода Вашингтона из страны она обрела долгожданную независимость.

*Запрещенная в России террористическая организация.