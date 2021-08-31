«Талибан»* заявил о поражении США в Афганистане Фото: REUTERS

Соединенные Штаты потерпели поражение в Афганистане, заявил представитель радикального движения «Талибан»* Забиулла Муджахид.

По словам боевика, после ухода Вашингтона из страны Афганистан обрел независимость. Муджахид отметил, что США не достигли целей своей миссии, вместе с тем подчеркнув, что «Талибан»* хочет установить с Вашингтоном хорошие отношения, передает афганский телеканал 1TV News.

Как писал сайт kp.ru, Вооруженные силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.

Ранее, что «Талибан»* просит США оставить американских дипломатов в Афганистане после вывода войск. Однако в Белом доме заявили, что Вашингтон по-прежнему планирует завершить свое дипломатическое присутствие в республике к 31 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация