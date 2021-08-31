Операционная система Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Операционная система Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба создателя ОС, американской компании Microsoft.

В компании уточнили, что в этот день начнется развертывание бесплатного обновления для всех пользователей. Также ОС нового поколения будет загружена на новые компьютеры, доступные в рознице.

- Windows 11 — это новый опыт Windows, призванный приблизить вас к тому, что вы любите, — говорится в сообщении компании.

В Microsoft уточнили, что сначала обновление смогут загрузить владельцы тех компьютеров, которые отвечают требованиям новой ОС. Предполагается, что полный цикл обновления завершится до осени следующего года.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Microsoft представила новую операционную систему Windows 11. В первую очередь, изменения коснулись дизайна: в Windows 11 кнопка «Пуск» и значки открытых программ будут располагаться в центре панели задач в нижней части дисплея, а сам значок Windows будет представлять собой четыре квадрата одинакового размера. Иконки приложений в новой Windows скруглили, что сделало их похожими на иконки в macOS от компании Apple.