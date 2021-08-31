В России не выявили южноафриканского штамма коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России не выявили случаев южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает центр "Вектор".

- Вирусы, относящиеся к генетической линии C.1.2 были впервые выявлены в ЮАР в мае 2021 года и с мая по август выявлялись во всех провинциях ЮАР, с частотой, доходящей приблизительно до 2% от общего числа анализируемых геномов, - напомнили специалисты.

Ученые не раз говорили о том, что южноафриканский вариант способен уклоняться от иммунного ответа. Но несмотря на это, вакцины по-прежнему обеспечивают высокий уровень защиты.

В "Векторе" также отметили, что распространение южноафриканского варианта COVID-19 в России маловероятно из-за доминирования "дельта"-штамма.

Ранее российские ученые доказали, что "Спутник-V" защищает от тяжелой формы штамма "Дельта". Они выяснили, что препарат на 81% снижает риск госпитализации, а в 76% случаев блокирует серьезное поражение легких.