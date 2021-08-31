В Совфеде потребовали от властей Казахстана жесткой реакции за угрозы расплаты над носителями русского языка

Нарушение прав русскоязычных граждан в Казахстане может навредить двусторонним отношениям государств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал власти Казахстана отреагировать на заявления радикалов, которые угрожают расправой защитникам русского языка в регионе. Он подчеркнул, что считает такие прецеденты недопустимыми.

Ранее политики незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" (Опора страны) записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике. Они пригрозили им расправой, если они приедут в страну.

“Прежде всего, мы должны ждать реакции от руководства Казахстана, оно должно жестко пресекать радикальные заявления в адрес защитников русского языка”, - цитирует Цекова РИА Новости.

По словам члена международного комитета Совфеда, нарушение прав русскоязычных граждан в Казахстане может навредить двусторонним отношениям государств, если власти не вмешаются в это.

Сайт kp.ru ранее писал о невероятной гибкости Фемиды в Казахстане. В августе правозащитника, выступавшего за интеграцию с Россией, осудили за “разжигание”, а организатора "языковых патрулей" наказали штрафом.