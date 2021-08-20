В Казахстане защитнику русских дали 7 лет, а русофобу - пока только штраф

Суд в Алма-Ате отправил на 7 лет за решетку казахского пророссийского общественного деятеля Ермека Тайчибекова. Фото: Youtube

Удивительную гибкость продемонстрировала в эти дни фемида Казахстана. Практически одновременно были вынесены 2 приговора, которые вызвали бурную реакцию не только в республике, но и за ее пределами - особенно в России.

В одном случае суд в Алма-Ате вынес приговор казахскому общественному деятелю Ермеку Тайчибекову. Он известен своей идейной пророссийской направленностью, защитой прав русских, а также непопулярными в среде казахских националистов выступлениями за интеграцию с Россией. В свое время Тайчибеков собрал 200 тысяч подписей за придание русскому языку в Казахстане государственного. Ермек поддержал борьбу народов Донецкой и Луганской народных республик и помогал им гуманитаркой. А на скамье подсудимых оказался за то, что в интервью российским СМИ он поведал о росте русофобских настроениях у себя на родине и притеснении русских. Правозащитник также рассказал о нападении казахских националистов на селение Дунган зимой прошлого года. Тогда погибли десять человек. Суд решил, что Тайчибеков разжигает межнациональную рознь и «закатал» его по максимуму - на 7 лет.

В это же время за деятельность, очень похожую на то самое разжигание, другой гражданин Казахстана - Куат Ахметов - был оштрафован на 25 тысяч рублей (естественно, в местных тенге). Он известен организацией «языковых патрулей», в ходе которых Ахметов сотоварищи унижали русских - продавцов, официантов - которые не могут обслужить на государственном языке. И заставляли их извиняться на камеру, к примеру, за то, что посмели сказать, будто город Аксай был построен русскими. Хотя это чистая правда.

Может это и перегибы на местах, и националисты - маргинальная прослойка, и никакого системного ущемления прав русских нет, как пишут казахи в Интернете, но именно с этого и начиналось на Украине. И это не мое сравнение, хотя, действительно, я все это слышал слово в слово в незалежной до госпереворота 2014 года, когда там начали потакать националистам, а в итоге получили майдан с горящими покрышками и насильственную смену власти. Но вот уполномоченный по правам человека в Казахстане, комментируя деятельность "языковых патрулей", заявила: «Мы с вами видели примеры других стран, когда подобные выходки ни к чему хорошему не привели, стоили человеческих жизней, повлекли нестабильность и конфликты», - довольно прозрачно намекнула Эльвира Азимова и обратилась в Генпрокуратуру.

А та в свою очередь перечислила три уголовные статьи, которые грозят за подобную деятельность. И «разжигание» - среди них. Так, что штрафом Ахметов может и не отделаться. Тем более, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомолке» год назад заверил: «Русские, проживающие в нашей стране, пользуются всеми правами. Это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению». Надеемся это не просто слова.

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