В НАТО считают, что конфликт в Донбассе не помешает вступлению Украины в альянс Фото: REUTERS

Военные действия на юго-востоке Украины не помешают стране присоединиться к НАТО, считает глава директор Офиса связи Североатлантического альянса на Украине Александр Винников.

Как заявил глава представительства НАТО в республике в интервью «Европейской правде», в Вашингтонском договоре нет нормы, запрещающей вступлению какой-либо в альянс во время войны на ее территории. Вместе с тем он отметил, что члены военно-политического блока должны быть убеждены в усилении безопасности военно-политического блока после вступления в него Киева.

Винников предложил украинским властям проводить реформы, подготавливающие Украину к НАТО. Также дипломат заявил, что Брюссель заинтересован в том, чтобы «агрессия России» оставалась «красной линией» для альянса.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украине Владимир Зеленский сказал, что вопрос о вступлении Киева в НАТО надо решать немедленно. Также в стране заявляли, что Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом должен потребовать для Украины статус «особого» союзника Вашингтона вне НАТО.