Мурашко заявил, что в регионах-лидерах по вакцинации речь идет о единичных случаях коронавируса

31 августа Михаил Мурашко пообщался с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.

В некоторых регионах России заболеваемость коронавирусом снизилась до единичных случаев. Это связано с ростом числа вакцинированных людей, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

31 августа Мурашко по видеосвязи обсудил с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом противодействие распространению коронавирусу. Министр здравоохранения отметил, что темпы вакцинации в России набирают обороты.

“В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания”, - сказал Мурашко.

По его словам, сейчас в стране преобладает штамм коронавируса “дельта”. С ним хорошо справляется вакцина “Спутник V”, которая позволяет даже избежать госпитализации, если человек все же заболел этой формой вируса. Мурашко отметил, что в связи с этим масштабы производства препарата возрастают, а запросов на его покупку от других стран достаточно много.

Сайт kp.ru ранее писал, что в центре имени Чумакова готовят новую вакцину, мишенью которой станет именно “дельта” линия коронавируса. Генеральный директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов рассказал о том, как идет работа.