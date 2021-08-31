Украина получит от США новый пакет помощи на 60 миллионов долларов

В США надеются, что эта помощь позволит Украине лучше защищать себя от российской агрессии. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине. На этот раз Киев получит от Вашингтона 60 миллионов долларов и военную технику.

Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он передал президенту, что его американский коллега, помимо финансовой помощи, направляет Киеву противотанковые системы Javelin и даже что-то “сверх того”.

Как заявил глава Пентагона, помощь США позволит Украине лучше защищать себя от российской агрессии.

Как ранее писал сайт kp.ru, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Их переговоры состоятся 1 сентября. Встреча пройдет в Белом доме. Основные составляющие переговоров уже распланированы и согласованы обеими сторонами.