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В мире31 августа 2021 23:16

Захарова предложила советнику главы офиса Зеленского переименовать Украину в «Укрусь»

Так она ответила на слова Алексея Арестовича
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Захарова предложила советнику главы офиса Зеленского переименовать Украину в «Укрусь»

Захарова предложила советнику главы офиса Зеленского переименовать Украину в «Укрусь»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с предложением переименовать Украину в "Укрусь". Так она ответила на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который высказывался за возможность изменения названия страны на "Русь-Украину".

- Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите, - написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил стране изменить название, чтобы насолить России.

В частности, Арестович предложил идею, как отобрать у России "бренд русских", что, по его мнению, могло бы многое изменить в отношении к происходящему. Он признался, что дал бы государству двойное название - "Русь-Украина".