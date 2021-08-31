В Пентагоне заявили о расширении военного сотрудничества США с Украиной Фото: REUTERS

Американо-украинское соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства позволит расширить области сотрудничества по Черному морю, а также кибербезопасности, разведке и разработке вооружений. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский представитель заверил, что среди целей документа отмечается поддержка Киева и противостояние "российской агрессии". При этом Зеленский на странице в Twitter сообщил, что соглашение между США и Украиной уже подписано.

Глава Минобороны Штатов добавил, что в Вашингтоне приветствуют желание украинской стороны вступить в состав НАТО. Рамочное соглашение предусматривает "имплементацию реформ в оборонной сфере", необходимых для этого.

Ранее Зеленский заявлял о своем прибытии в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Их переговоры должны состоятся 1 сентября. Зеленский надеется, что встреча президентом США будет содержательной.