Байден заявил, что война в Афганистане перестала отвечать нацинтересам США Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что отказался продолжать войну в Афганистане, поскольку она перестала отвечать коренным интересам Америки.

По его словам, решение о выводе американских военных с территории захваченного талибами* Афганистана стало "верным, мудрым и лучшим" для его страны.

- Реальный выбор был в том, чтобы уйти или увидеть эскалацию ситуации. Я не собирался продлевать бесконечную войну и откладывать вывод войск на неопределенный срок, - объяснил свою позицию Байден в телеобращении по случаю завершения вывода войск из Афганистана. - Тех, кто хотел, чтобы война в Афганистане продолжалась третий десяток лет, я спрошу: "В чем заключаются наши национальные интересы?" В моем представлении только в одном - чтобы Афганистан больше никогда не был площадкой для атак против США.

Напомним, в ночь с 30 на 31 августа военные силы США покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона, генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула. В свою очередь руководство "Талибана"* объявило о полном контроле над страной.

*Запрещенная в России террористическая организация