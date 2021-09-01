Бесплатное посещение музеев и театров: в России стартует программа для молодежи "Пушкинская карта"

В России стартует программа для молодежи "Пушкинская карта" Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября 2021 года в России для молодежи стартует специальная программа "Пушкинская карта".

Благодаря ей, молодые люди, которым на эту дату уже исполнилось 14 лет, но еще не стукнуло 23 года, смогут получить карту. На ней уже будут лежать 3 тысячи рублей. Однако потратить эти средства можно исключительно на культпросвет. Это означает, что граждане смогут ходить по музеям, театрам и прочим культурным местам да мероприятиям, расплачиваясь "Пушкинской картой".

Полный список мест для посещения станет доступен в мобильном приложении "Госуслуги.Культура". Также любой желающий (подходящий по возрасту) сможет оформить карту на портале госуслуг. Пластиковую карту можно получить в любом отделении "Почта Банка".

С будущем, 2022 году, планируется, что на культурное просвещение молодежи каждому будут выделяться из госказны не по 3, а по 5 тысяч рублей в год.