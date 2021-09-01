Какие законы вступают в силу в сентябре 2021 года: Гаражам - амнистия, пенсионерам - выплаты, молодежи - бесплатный культпросвет

В апреле президент Путин подписал закон о гаражной амнистии, которая позволит гражданам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» 10 ТЫСЯЧ

В сентябре все пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Об этой мере соцподдержки в конце августа объявил Владимир Путин. Эти деньги должны компенсировать инфляцию нынешнего года.

Выплату получат абсолютно все пенсионеры: и работающие, и вышедшие на заслуженный отдых, а также те, кто получает пенсии по линии силовых ведомств. Относится это и к тем россиянам, которые получают пенсии по инвалидности и потере кормильца. Главные условия - жить в России и на 31 августа 2021 года уже быть пенсионером.

Чтобы получить выплату, никаких заявлений писать не нужно: начисление происходит автоматом. Деньги получат тем же способом, каким обычно приходит пенсия: либо на карту, либо в почтовом отделении, либо доставкой на дом.

ОФОРМИТЬ СТАРЫЙ ГАРАЖ СТАНЕТ ПРОЩЕ

С 1 сентября стартует давно обещанная гаражная амнистия. Смысл ее в том, что старые гаражи, полученные или построенные до 30 декабря 2004 года (с этого времени начал действовать нынешний Градостроительный кодекс), можно оформить в собственность по упрощенной схеме, а землю под ними приватизировать бесплатно. До этого узаконить подобную недвижимость зачастую можно было только через суд. А все из-за того, что у владельцев не оказывалось документов, которые требует современное законодательство.

Амнистия не распространяется на ракушки: они не считаются недвижимым имуществом, там действуют другие законы.

Воспользоваться гаражной амнистией можно в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года.

ДЕТСКИЙ БОЛЬНИЧНЫЙ - 100% ЗАРАБОТКА МАМЫ

Еще одно новшество касается молодых мам, не успевших выработать солидный трудовой стаж. С 1 сентября больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно будут выплачиваться в размере 100% среднего заработка мамы, независимо от ее стажа.

С 1 сентября больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно будут выплачиваться в размере 100% среднего заработка мамы, независимо от ее стажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А В МУЗЕЙ ЗА ВАС ХОДИТЬ ПУШКИН БУДЕТ?

С 1 сентября молодые люди, которым на эту дату уже исполнилось 14, но еще не стукнуло 23 года, смогут получить Пушкинскую карту. На ней уже будет 3 тысячи рублей. Эти деньги можно потратить строго на культпросвет - ходить по музеям, театрам и прочим культурным местам да мероприятиям. Их список станет доступен в мобильном приложении «Госуслуги.Культура». Оформить карту можно либо в этом приложении, либо через портал госуслуг.

С 2022 года на эти же цели каждому молодому человеку будет выделяться из госказны по 5 тысяч рублей в год.

ЗА ЛЕКАРСТВАМИ - В ИНТЕРНЕТ

С сентября начинает действовать новый порядок дистанционной продажи лекарственных препаратов. Возможности для покупки медикаментов через интернет резко расширяются. Такую торговлю теперь могут вести несетевые аптеки (раньше было условие: сеть не менее чем из 10 аптек на территории РФ и свой сайт).

Кроме того, покупать препараты разрешено через сайты-агрегаторы, или маркетплейсы (там могут выставлять свои товары разные продавцы). Яркий пример агрегаторов - OZON или Яндекс.Маркет. Ответственность за качество медикаментов при этом несет аптека, а не агрегатор, через который они куплены.

Заказ вам должны доставить в герметичной упаковке, а если требуются особые условия хранения - в специальной сумке (эти условия оговорены в постановлении правительства).

Но все это касается только безрецептурных лекарств. Для рецептурных правила остаются прежними.

С сентября возможности для покупки медикаментов через интернет резко расширяются. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ БЕЗ ТАБЛИЧЕК

Табличка «Фотовидеофиксация», предупреждающая о камерах на дорогах, с 1 сентября исчезнет. Останется только аналогичный дорожный знак, введенный с 1 марта.

Главный момент (или даже подвох) для водителей таков. Знак в отличие от таблички внутри населенного пункта может предупреждать сразу обо всех камерах оптом. Устанавливается один раз вместе со знаком «Начало населенного пункта» - и всё, лучше скорость нигде не превышайте. Табличка же устанавливалась перед каждой зоной контроля отдельно.

НА АВТОШТРАФЫ ЖАЛУЕМСЯ ОНЛАЙН

Штрафы за нарушения, зафиксированные камерами, с 1 сентября разрешается обжаловать в интернете - через портал госуслуг или сайт суда (если на нем есть такая возможность).

Раньше нужно было топать в ГИБДД, либо слать заказные письма.

Правда, насколько четко будет работать новый сервис, пока не очень понятно - эксперты советуют дождаться конца сентября и уж тогда делать выводы.

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