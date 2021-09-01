На российских дорогах с 1 сентября 2021 года появится новый знак фото- и видеофиксации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России с 1 сентября 2021 года табличка "Фотовидеофиксация", предупреждающая автомобилистов о камерах на дорогах, исчезнет. Останется только аналогичный дорожный знак, введенный с 1 марта.

Таким образом, на дорогах появится самостоятельный знак фото- и видеофиксации. Ранее табличку могли устанавливать только вместе с другими знаками. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.

Данный знак будет размещаться вне населенного пункта в 150-300 метрах от зоны видимости камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, а также на въезде в поселение.

- В ПДД добавлен новый дорожный знак "Фотовидеофиксация", обозначающий места, где нарушения ПДД могут быть зафиксированы в автоматическом режиме (с помощью камер). При этом существующая табличка "Фотовидеофиксация" будет исключена с 1 сентября 2021 года, - говорится в сообщении ведомства.