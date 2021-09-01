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В мире1 сентября 2021 2:59

Байден назвал вывод войск США из Афганистана концом эпохи военного переустройства других стран

Он считает, что оставлять военных в Афганистане больше не соответствует нацинтересам страны
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Байден назвал вывод войск США из Афганистана концом эпохи военного переустройства других стран

Байден назвал вывод войск США из Афганистана концом эпохи военного переустройства других стран

Фото: REUTERS

Уход военных США с территории захваченного талибами* Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, которые были направлены на переустройство других стран силовым путем. Об этом 31 августа заявил президент Америки Джо Байден.

- Решение об Афганистане не просто про Афганистан, - сказал глава государства в телеобращении к нации. - Предположение, что афганское правительство сможет выстоять время до завершения вывода войск оказалось ошибочным.

Также американский лидер назвал вывод военных "миссией милосердия" и "лучшим решением" для своей страны.

По мнению Байдена, продолжать войну в Афганистане не было смысла, поскольку она перестала отвечать коренным интересам Америки. Реальный выбор был в том, чтобы уйти или увидеть эскалацию ситуации, отметил президент Штатов.

*Запрещенная в России террористическая организация