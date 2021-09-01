Эвакуированным в Великобританию афганцам разрешили оставаться в стране бессрочно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Афганцы, эвакуированные в Великобританию с территории захваченного талибами* Афганистана, получили право оставаться на территории королевства на бессрочной основе. Об объявило британское министерство внутренних дел (МВД).

Сейчас руководители свыше 100 местных советов в различных частях Британии согласились разместить у себя мигрантов из Афганистана. В частности, в МВД уточнили, что на текущий момент для эвакуированных афганцев удалось найти более 2 тысячи спальных мест.

Также все прибывшие из Кабула теперь могут привиться от коронавируса. Первую дозу вакцину уже получили около 700 афганцев, что позволило им вышли с обязательного по приезде в Соединенное Королевство карантина.

Напомним, Великобритания 28 августа сообщила о завершении операции по эвакуации граждан и военнослужащих из Афганистана. Правительство страны даже разрешило организовать чартер для эвакуации 200 животных из Кабула.

*Запрещенная в России террористическая организация