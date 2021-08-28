Британия завершила эвакуацию своих граждан и военных из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания 28 августа сообщила о завершении операции по эвакуации своих граждан и военнослужащих с территории захваченного талибами* Афганистана. Об этом объявил британский посол.

Накануне Минобороны Соединенного Королевства анонсировали, что британские войска эвакуируют из Афганистана, но только тех, кто уже находятся в аэропорту Кабула.

Правительство Великобритании даже разрешило организовать чартер для эвакуации 200 животных из Кабула, которых ранее пытался вывезти основатель благотворительной организации, бывший служащий британских Военно-морских сил (ВМС) Пен Фартинг.

Фартинг и его сторонники призывали эвакуировать сотрудников благотворительной организации и членов семей, а также 140 собак и 60 кошек. Глава Минобороны страны Бен Уоллес возражал против этой идеи, аргументируя тем, что приоритетней "отдавать предпочтение людям, а не животным".

*Запрещенная в России террористическая организация