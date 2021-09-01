США помогут Украине в сближении с ЕС путем модернизации энергоинфраструктуры

США помогут Украины в сближении с ЕС путем модернизации энергоинфраструктуры Фото: REUTERS

Власти США готовы содействовать в процессе интеграции Украины и Евросоюза, в том числе путем модернизации и создания энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, которое опубликовано на сайте Минэнерго США.

Данный документ Вашингтона и Киева подписан министрами энергетики США и Украины Дженнифер Грэнхолм и Германом Галущенко в присутствии украинского президента Владимира Зеленского. В частности, заявление касается развития сотрудничества между странами в сферах энергетики и противодействия изменению климата.