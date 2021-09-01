Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет с 1 сентября 2021

Молодежи будут доступны две ипотечные программы - кредиты на новостройки и готовое жилье. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сбербанк снизил минимальный возраст ипотечных заемщиков на три года. С 1 сентября 2021 года получить кредит на жилье можно с 18 лет.

Как рассказал представитель банка, молодежи будут доступны две ипотечные программы - кредиты на новостройки и готовое жилье. Остальные требования для заемщиков не меняются: минимальный первоначальный взнос составляет от 10% стоимости жилья, срок кредита - до 30 лет, стаж на текущем месте работы - не менее трех месяцев.

В Сбербанке отмечают, что решили снизить минимальный возраст ипотечных заемщиков из-за большого спроса. Как пишет РБК, все больше молодых россиян начинают карьеру в юном возрасте и уже с момента наступления совершеннолетия интересуются кредитами на покупку жилья.

Стоит отметить, что возможность получить кредит на жилье в 18 лет есть и в других банках. Однако большинство из них неохотно выдает деньги на ипотеку заемщикам младше 21 года. Это связано с тем, что такие клиенты, по мнению финансовых организаций, еще не успели выработать сформировавшуюся платежную дисциплину по кредитам.

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