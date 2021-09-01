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Наука1 сентября 2021 11:01

"Роскосмос" хочет защитить свои объекты от террористов с помощью роботов

Изучение этой возможности обойдется в 564,5 тысячи рублей
Наталья СМИРНОВА
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Возможность применения автономных транспортных робототехнических комплексов будет проводиться сразу на нескольких важных объектах “Роскосмоса”

Возможность применения автономных транспортных робототехнических комплексов будет проводиться сразу на нескольких важных объектах “Роскосмоса”

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автономные транспортные роботические комплексы могут появиться в “Роскосмосе”. Согласно информации на сайте госзакупок, они нужны ведомству для антитеррористической защиты своих объектов.

Отмечается, что научно-исследовательскую работу по изучению возможностей роботических комплексов проведет научно-технический центр “Охрана”. Процесс обойдется “Роскосмосу” в 564,5 тысячи рублей.

Возможность применения автономных транспортных робототехнических комплексов будет проводиться сразу на нескольких важных объектах “Роскосмоса”. В частности, это ракетно-космический центр "Прогресс", научно-исследовательский институт машиностроения и научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин отметил, что будущие войны могут начаться именно в космическом пространстве. Однако, по его словам, Россия готова отразить такой удар.